Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»Матч ТВ 13:54

«Лозанна» обыграла «Монако» в товарищеском матче. В середине второго тайма Габриэль Боскилья забил первый гол в этой встрече. Несколько минут спустя Алдин Тюркеш сравнял счет.
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«Монако» проиграл «Лозанне», Головин отыграл тайм

Sport24.ru13:49

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Советский спорт14:14

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Матч ТВ13:54

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл один тайм

ProstoProSport14:15

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл тайм

Спорт-Экспресс14:25

Товарищеские матчи. «Монако» Головина уступил «Лозанне», «Челси» разгромил «Сент-Патрикс», «МЮ» победил «Перт Глори»

Sports.ru06:15

Головин попал в заявку «Монако» на предсезонные матчи в Швейцарии

Sportbox.RUвчера в 10:42
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Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Здоровье

Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами

Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено в 03:00
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда".
Обновлено в 20:07
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Здоровье

Назван лучший фрукт для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Стационар по бережливой технологии

Уникальность проведенного ремонта состоит в том, что планировка по бережливой технологии предусматривает четкое разделение потоков здоровых и потенциально больных пациентов благодаря отдельным входам и выходам в процедурном и прививочном кабинетах.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Технологии

Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы

Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Обновлено в 16:11
Футбол

«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено в 13:14
Общество

Как приготовить идеальный фарш для идеальной котлеты?

Не поддается счету количество блюд, которые можно из него приготовить.
Обновлено в 19:30
Путешествия

Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Футбол

Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»

Обновлено в 17:44
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

Обновлено в 13:25
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал возможное введение санкций Вашингтоном против Анкары из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 20:31
Космос

Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 12:06
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Политика

Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Шахтерский город на Урале увековечит память президента США

С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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