Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»Матч ТВ 13:54
«Лозанна» обыграла «Монако» в товарищеском матче. В середине второго тайма Габриэль Боскилья забил первый гол в этой встрече. Несколько минут спустя Алдин Тюркеш сравнял счет.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено в 20:49
Здоровье
Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами
Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено в 03:00
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда".
Обновлено в 20:07
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Здоровье
Назван лучший фрукт для похудения летом
Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.
Обновлено в 17:05
Здоровье
Стационар по бережливой технологии
Уникальность проведенного ремонта состоит в том, что планировка по бережливой технологии предусматривает четкое разделение потоков здоровых и потенциально больных пациентов благодаря отдельным входам и выходам в процедурном и прививочном кабинетах.
Обновлено в 18:49
Технологии
Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы
Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Обновлено в 16:11
Футбол
«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Обновлено в 13:14
Общество
Как приготовить идеальный фарш для идеальной котлеты?
Не поддается счету количество блюд, которые можно из него приготовить.
Обновлено в 19:30
Путешествия
Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы
Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»
Обновлено в 17:44
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ
Обновлено в 13:25
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал возможное введение санкций Вашингтоном против Анкары из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 20:31
Космос
Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса
Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 12:06
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Шахтерский город на Урале увековечит память президента США
С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39