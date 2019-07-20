Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матчеBookmaker-ratings.ru 14:22
«Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар. Гол Шеймуса Коулмана на 72-й минуте матча принес победу команде из Ливерпуля.
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