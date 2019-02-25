Футбол

«Монако» с Головиным победил «Лион» в матче Лиги 1RT на русском вчера в 17:08

«Монако» одержал победу над «Лионом» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Монако» принесли голы Желсона Мартиньша и Маркуша Лопеша.
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Вратарь «Лиона: „Монако“ трудно догнать, пропустив первым»

Sportbox.RU01:51

Вратарь «Лиона: „Монако“ трудно догнать, пропустив первым»

Матч ТВ01:51

«Монако» выиграл три из четырех матчей в лиге 1 и поднялся на 16-е место

Sports.ruвчера в 16:58

«Монако» на своем поле обыграл «Лион», Головин отыграл 80 минут

Sport24.ruвчера в 16:55

«Монако» обыграл дома «Лион», Головин провёл на поле 80 минут

Чемпионатвчера в 17:07

Рони Лопеш: «„Монако“ выходит из сложного положения»

Спорт-Экспресс01:49

Лига 1. «Монако» обыграл «Лион» и поднялся на 16-е место

Бомбардир.рувчера в 16:55
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Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Обновлено в 00:54
Политика

Памела Андерсон просит Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 01:25
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Футбол

Вратарь «Челси» объяснил отказ уходить на замену в финале Кубка лиги

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался относительно своего отказа покидать поле перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 02:01
Политика

Путин помирил Голикову с Силуановым

Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость. С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

Трамп и нефть — главные факторы влияния. МосБиржа открылась в плюсе

Американский президент Дональд Трамп отложил до марта введение пошлин на импорт китайских товаров, запланированных ранее, что положительно воспринимается инвесторами по всему миру.
Обновлено в 02:07
Политика

СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение

Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил пешеходов в центре Петербурга

В результате наезда водителя BMW Х6 на пешеходов в центре Петербурга погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УГИБДД.
Обновлено 23 февраля в 22:20
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов

Ежегодно в России в среднем арестовывается имущество на 61 млрд руб. Эта сумма выросла с 40 млрд в 2013 г. до 77,5 млрд в 2017 г. В 2018 г. только за первое полугодие были арестованы активы на 47,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб

Судостроительные предприятия Приморского и Камчатского краев получили контракты на общую сумму 147 млрд руб. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Юрий Борисов на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В здании правительства Армении в Ереване начался пожар

Обновлено в 01:21
Общество

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Лавров и Ван И обсудят урегулирование ядерной проблемы КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И продвижение в урегулировании проблемы ядерной программы КНДР.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме

Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
Экономика

«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду

Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

Самолет-разведчик США поведет полет над Россией

Самолет-разведчик США Boeing OC-135B совершит наблюдательной полет над территорией России. Об этом сообщает "Красная звезда".
Обновлено в 01:41
Политика

Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США

Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Водительское удостоверение станет электронным

Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Российского бизнесмена убили за угнетение работников

В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
Общество

В России предлагают установить пожизненные выплаты за моральный вред

Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке.
Обновлено вчера в 23:33
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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