Футбол
«Монако» с Головиным победил «Лион» в матче Лиги 1RT на русском вчера в 17:08
«Монако» одержал победу над «Лионом» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Монако» принесли голы Желсона Мартиньша и Маркуша Лопеша.
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Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика
В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов
24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit
Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Футбол
Вратарь «Челси» объяснил отказ уходить на замену в финале Кубка лиги
Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался относительно своего отказа покидать поле перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 02:01
Политика
Путин помирил Голикову с Силуановым
Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость. С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Трамп и нефть — главные факторы влияния. МосБиржа открылась в плюсе
Американский президент Дональд Трамп отложил до марта введение пошлин на импорт китайских товаров, запланированных ранее, что положительно воспринимается инвесторами по всему миру.
Обновлено в 02:07
Политика
СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес
Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение
Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил пешеходов в центре Петербурга
В результате наезда водителя BMW Х6 на пешеходов в центре Петербурга погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УГИБДД.
Обновлено 23 февраля в 22:20
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»
В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов
Ежегодно в России в среднем арестовывается имущество на 61 млрд руб. Эта сумма выросла с 40 млрд в 2013 г. до 77,5 млрд в 2017 г. В 2018 г. только за первое полугодие были арестованы активы на 47,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб
Судостроительные предприятия Приморского и Камчатского краев получили контракты на общую сумму 147 млрд руб. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Юрий Борисов на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником
Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В здании правительства Армении в Ереване начался пожар
Обновлено в 01:21
Общество
Граждане России высказались о «деле Арашуковых»
По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Лавров и Ван И обсудят урегулирование ядерной проблемы КНДР
Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И продвижение в урегулировании проблемы ядерной программы КНДР.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме
Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
Экономика
«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду
Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Самолет-разведчик США поведет полет над Россией
Самолет-разведчик США Boeing OC-135B совершит наблюдательной полет над территорией России. Об этом сообщает "Красная звезда".
Обновлено в 01:41
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США
Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Российского бизнесмена убили за угнетение работников
В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
Общество
В России предлагают установить пожизненные выплаты за моральный вред
Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке.
Обновлено вчера в 23:33