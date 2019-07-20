Российский полузащитник команды Александр Головин провёл на поле большую часть матча и был заменён на 87-й минуте. Ранее сообщалось, что Головин получил травму в предыдущей товарищеской игре «Монако», соперником в которой стал «Эвертон».

«Монако» с Головиным одолел «Валенсию» в товарищеском матче

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