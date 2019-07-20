Футбол

«Монако» с Головиным одолел «Валенсию» в товарищеском матчеЧемпионат 13:13

Российский полузащитник команды Александр Головин провёл на поле большую часть матча и был заменён на 87-й минуте. Ранее сообщалось, что Головин получил травму в предыдущей товарищеской игре «Монако», соперником в которой стал «Эвертон».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Монако» нанес поражение «Валенсии», Головин был заменен в конце матча

Матч ТВ13:03

Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»

Евро-футбол.ру13:07

«Монако» нанес поражение «Валенсии», Головин был заменен в конце матча

Sportbox.RU13:02

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

RT на русском13:24

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» без Черышева

Sport24.ru13:15

«Монако» с Головиным одолел «Валенсию» в товарищеском матче

Чемпионат13:13

Светлая голова. Жардим и Головин обыграли «Валенсию»

Спорт-Экспресс14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество

Беглов поручил построить в Петербурге современный музыкальный фонтан

Обновлено в 08:38
Футбол

Сергей Хусаинов: «За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота „Ростова“ и не ставит в ворота „Спартака“»

Защитник нарушал правила, играл не в мяч. Но ведь нужно было ставить 11-метровый и в ворота "Спартака", – сказал Хусаинов.
Обновлено в 15:12
Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своем психозе из-за дочери

Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева призналась своим подписчикам в Instagram, что из-за дочери у нее начался психоз.
Обновлено в 05:40
Политика

Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 14:15
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Политика

Стали известны доходы Ангелы Меркель

Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).
Обновлено в 12:28
Происшествия

Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Футбол

Россия разгромила Эстонию в квалификации ЧМ по пляжному футболу

Обновлено в 15:40
Политика

Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено в 10:05
Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»

Обновлено в 11:12
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Спорт

Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию

Обновлено в 14:15
Политика

Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе

Обновлено вчера в 15:44
Общество

Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником

Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Кино

Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 16:35
Футбол

«Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России

В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Экономика

В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное