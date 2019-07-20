Российский хавбек Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями и был заменён на 87-й минуте. Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.

Финансы Путин не исключил снижения ставки по ипотеке "Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.

Общество Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.

Политика Стали известны доходы Ангелы Меркель Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).

Культура Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма Белорусского стенд-ап комика Ваню Усовича не пустили на Украину, сообщает паблик «Жить здорово» в Facebook.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Гаджеты «Умные» часы Samsung Galaxy Watch получили важное обновление В компании решили отменить автоматическую синхронизацию будильников со смартфоном, так как многие жаловались, что сигнал одновременно срабатывал на смартфоне и часах.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.

Недвижимость Квартиры наполнились арендаторами Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Космос Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Космос Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.