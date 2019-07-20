Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матчеRT на русском 13:24
Российский хавбек Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями и был заменён на 87-й минуте. Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
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