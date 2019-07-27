Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Порту»Нева Спорт вчера в 16:52

«Монако» обыграл «Порту» в товарищеском матче. Игра проходила в Португалии на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в ползу французской команды. Автором единственного гола стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте матча.
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