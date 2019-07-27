Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Порту»Нева Спорт вчера в 16:52
«Монако» обыграл «Порту» в товарищеском матче. Игра проходила в Португалии на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в ползу французской команды. Автором единственного гола стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте матча.
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Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
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В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Автомобильные новинки второго полугодия 2019 года
На сегодняшний день, среди автопремьер начала 2019 года, самой главной из них стал выпуск в продажу кроссовера Renault Arkana.
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Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
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Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины
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Армия и оружие
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте
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Путин описал погружение к обломкам затонувшей подлодки
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам затонувшей во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, еще один находится в больнице после столкновения двух легковых машин в Калмыкии, сообщается на сайте республиканского МВД.
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Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
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Мифы о полном приводе: как дифференциал делит мощность
Обновлено в 01:08
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Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля
Обновлено 26 июля в 14:34
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку
Обновлено 25 июля в 03:48
Космос
Новая обнаруженная планета имеет три Солнца
Открытому новому миру ученые дали название LTT 1445Ab. Он вращается только вокруг одной из трех звезд.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Рейс самолета из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов
На семь часов задерживается рейс самолета по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь.
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Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 22:29
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Солист «Ласкового мая» Дмитрий Тревога второй раз стал отцом
Обновлено вчера в 12:12
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
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Клопп: в мире всего 4 клуба, которые могут постоянно тратить деньги
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в летнее трансферное окно клуб может обойтись без новых приобретений.
Обновлено в 01:32
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Стоит ли менять автомобиль по достижению определенного уровня пробега?
Согласно наиболее распространенной теории, что машину следует менять по достижению пробега в 100 тысяч километров, в противном случае проблемы с ней станут возникать все более часто.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
В Башкирии на переобучение работников потратят 187,6 млн рублей
На переобучение работников предприятий Башкирии потратят 187,6 миллионов рублей.
Обновлено в 01:12
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску два флагманских процессора для смартфонов
Первым чипом от Huawei предположительно станет Kirin 985, который дебютирует на смартфоне Mate 30.
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Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала
Обновлено в 02:30