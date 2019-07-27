Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Порту»Нева Спорт вчера в 16:52

Исполнял одиннадцатиметровый Алекс Теллес. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты. В составе «Порту» сыграл экс-нападающий московского «Спартака» Зе Луиш: он вышел на замену на 59-й минуте матча.
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«Монако» Головина обыграл «Порту» Зе Луиша

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Александр Головин
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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