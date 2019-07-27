Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Порту»Нева Спорт 16:52
«Монако» обыграл «Порту» в товарищеском матче. Игра проходила в Португалии на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в ползу французской команды. Автором единственного гола стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
Обновлено в 12:32
Политика
В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве
В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено в 19:08
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Музыка
Гитару с автографами The Doors продали на аукционе в России
Гитару с автографами членов американской рок-группы The Doors продали 27 июля на аукционе «Литфонда» в Москве.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
"Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Обновлено в 17:10
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Общество
Антитабачный декрет вступил в силу в Белоруссии
В Белоруссии вступил в силу декрет, который направлен на последовательное ограничение курения. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 10:22
Футбол
Видео: болельщик выбежал на поле, но не сумел догнать игрока «Пармы» с мячом
Во время товарищеского матча «Парма» — «Трабзонспор» (2:2) на поле выбежал болельщик.
Обновлено в 20:42
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено 25 июля в 07:53
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено в 13:44
Футбол
Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли»
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 17:15
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Сильный пожар снова произошел в Подмосковье
В подмосковном Сергиевом Посаде произошел сильный пожар.
Обновлено в 18:25
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11