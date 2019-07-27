Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Порту»Нева Спорт вчера в 16:52
«Монако» обыграл «Порту» в товарищеском матче. Игра проходила в Португалии на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в ползу французской команды. Автором единственного гола стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте матча.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте
"Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га
В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.
Обновлено 26 июля в 01:53
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено вчера в 10:54
Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Может ли быть опасен секс в пожилом возрасте?
Социолог Центра социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин провел исследование среди пожилых граждан России, которое показало, что интимной жизнью занимаются люди в возрасте от 70 лет, и их процентная составляющая превышает 13%.
Обновлено в 00:35
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Политика
Мадуро: 80% венесуэльцев выступают против интервенции в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения страны выступают против какого-либо иностранного вторжения туда.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Путин объяснил смысл своих погружений под воду
Президент России Владимир Путин заявил, что погружается под воду и летает в небе, чтобы лучше понимать цену труда россиян, которые работают в подобных условиях.
Обновлено вчера в 11:32
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Рикардо Нуньеса и сохранил титул WBA
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Три человека погибли в результате ДТП в Левокумском районе Ставрополья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46