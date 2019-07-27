Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Порту»Нева Спорт вчера в 16:52

«Монако» обыграл «Порту» в товарищеском матче. Игра проходила в Португалии на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в ползу французской команды. Автором единственного гола стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 23-й минуте матча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Монако» Головина обыграл «Порту» Зе Луиша

Sport24.ruвчера в 16:03

«Монако» Головина обыграл «Порту» Зе Луиша

Sport.ruвчера в 16:58

Команда Головина показала «Краснодару», как обыгрывать «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 16:40

«Монако» обыграл «Порту». Головин отыграл более часа

Матч ТВвчера в 16:05

«Монако» обыграл «Порту». Головин отыграл более часа

Sportbox.RUвчера в 16:05

«Монако» с Головиным обыграл в товарищеском матче «Порту» с Зе Луишем

Чемпионатвчера в 16:05

«Порту» Зе Луиша уступил «Монако» Головина в контрольном матче

РИА Новостивчера в 16:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
Происшествия

На митинге в Москве задержали больше тысячи человек

Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте

"Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион

Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га

В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.
Обновлено 26 июля в 01:53
Космос

Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь

Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Гаджеты

Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG

Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие

В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Футбол

Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено вчера в 10:54
Путешествия

Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры

Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов

"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек

Обновлено вчера в 22:03
Здоровье

Может ли быть опасен секс в пожилом возрасте?

Социолог Центра социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин провел исследование среди пожилых граждан России, которое показало, что интимной жизнью занимаются люди в возрасте от 70 лет, и их процентная составляющая превышает 13%.
Обновлено в 00:35
Религия

«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь

"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Политика

Мадуро: 80% венесуэльцев выступают против интервенции в страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения страны выступают против какого-либо иностранного вторжения туда.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Путин объяснил смысл своих погружений под воду

Президент России Владимир Путин заявил, что погружается под воду и летает в небе, чтобы лучше понимать цену труда россиян, которые работают в подобных условиях.
Обновлено вчера в 11:32
Единоборства

Джервонта Дэвис нокаутировал Рикардо Нуньеса и сохранил титул WBA

Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Три человека погибли в результате ДТП в Левокумском районе Ставрополья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес

На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился

У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
ещё по теме
Желсон Мартинш
Португальский футболист
Португальский футболист, вингер «Монако» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное