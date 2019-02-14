Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Нант» в матче Лиги 1RT на русском 16:05

«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу монегаскам принёс гол Желсона Мартинша, забившего на 13-й минуте.
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«Монако» с Головиным переиграл «Нант» и покинул зону вылета

Советский спорт15:54

«Монако» обыграл «Нант» и покинул зону вылета чемпионата Франции

Sport24.ru15:54

«Монако» - «Нант»: Jardim the Magic!

Все про Спорт ру14 февраля в 04:58

«Монако» обыграл «Нант». Головин и Жардим ушли из зоны «стыков»

Спорт-Экспресс16:25

«Монако» впервые с сентября выбрался из зоны вылета и стыковых матчей лиги 1

Sports.ru16:20

«Монако» – «Нант» – 1:0, 16 февраля 2019, обзор матча Лиги 1

Чемпионат16:06

«Монако» обыграл «Нант», Головин провел на поле 83 минуты

Матч ТВ15:57
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о единственной версии обрушения в ИТМО

Обновлено в 16:00
Спорт

Фийон Майе победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в США, Логинов — седьмой

Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 16:52
Политика

Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии

Во время Мюнхенской конференция по вопросам политики и безопасности глава МИД России Сергей Лавров осадил журналистов The Washington Post, задавших вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде.
Обновлено в 15:15
Транспорт

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Кино

Главную награду Берлинского кинофестиваля получил фильм «Синонимы»

Обновлено в 16:08
Армия и оружие

В России модернизировали систему предупреждения о ракетном нападении

В России завершилась модернизация наземного сегмента системы предупреждения о ракетном нападении.
Обновлено в 15:06
Политика

Украинские журналисты пытались спровоцировать мужа Скабеевой

Журналисты украинского телеканала "Прямой" Петр Залмаев и Тарас Березовец пытались спровоцировать российского телеведущего и мужа Ольги Скабеевой Евгения Попова вопросами о защите ее чести.
Обновлено в 10:48
Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Происшествия

CBC: в Канаде сошел с рельсов товарный состав

Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Количество «желтых жилетов» на улицах Франции пошло на убыль

Обновлено в 16:30
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче Примеры

Обновлено в 16:43
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Кино

Умер сыгравший Гитлера актер Бруно Ганц

Обновлено в 06:56
Футбол

Благодаря дублю Пентека «Милан» обыграл «Аталанту»

Обновлено в 16:46
Хоккей

Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 16:17
Музыка

Лидеры группы «Чайф» потеряли свои гитары

Обновлено в 12:42
Футбол

«Витесс» обыграл «Виллем II» и поднялся на пятое место в Эредивизи

«Витесс» прервал трехматчевую серию без побед и с 33 набранными очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.
Обновлено в 16:43
Футбол

Принц Саудовской Аравии захотел купить «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев

Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

Обновлено в 09:33
Политика

Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан

По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.
Обновлено в 07:05
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и сильном ветре в ближайшие часы и до 11:00 воскресенья, 17 февраля.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В центре Твери три человека пострадали при обрушении навеса

Деревянный навес, идущий вдоль здания, обрушился в центре Твери, пострадали три человека, сообщил Следственный Комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 15:11
Транспорт

Минтранс РФ предложил повысить штрафы за нарушение ПДД

Правительству России предложено ввести штраф за превышение на 10−20 км/ч допустимой скорости движения в населенных пунктах, пишет 15 февраля «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

На трассе «Скандинавия» погиб водитель перевернувшегося грузовика

Водитель перевернувшегося грузовика, который перевернулся на трассе «Скандинавия», погиб.
Обновлено в 14:59
Спорт

Четвёрка Андрианова взяла бронзу на этапе КМ по бобслею в Лейк-Плэсиде

Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четырёхместных экипажей на седьмом этапе Кубка мира в Лей-Плэсиде (США).
Обновлено в 16:28
Происшествия

В Кривом Роге подожгли храм УПЦ и оставили на нём нацистские надписи

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Новое галлюциногенное оружие России оценили в США

Live Science сравнивает новое российское оружие, которое уже появилось в ВМФ, со стробоскопом.
Обновлено в 05:22
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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