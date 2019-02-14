Футбол

«Монако» Головина обыграл «Нант» и покинул зону вылетаСпорт-Экспресс вчера в 15:53

Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 83 минуты и получил желтую карточку. "Монако" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. "Нант" с 27 баллами располагается на 14-й строчке.
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«Монако» впервые с сентября выбрался из зоны вылета и стыковых матчей лиги 1

Sports.ruвчера в 16:20

«Монако» — «Нант» — 1:0. Видеообзор матча 25-го тура чемпионата Франции

Sport24.ruвчера в 18:13

«Монако» обыграл «Нант», Головин провел на поле 83 минуты

Матч ТВвчера в 15:57

«Монако» обыграл «Нант». Головин и Жардим ушли из зоны «стыков»

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

«Монако» с Головиным переиграл «Нант» и покинул зону вылета

Советский спортвчера в 15:54

«Монако» – «Нант» – 1:0, 16 февраля 2019, обзор матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 16:06

«Монако» - «Нант»: Jardim the Magic!

Все про Спорт ру14 февраля в 04:58
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Происшествия

В США четыре человека погибли при захвате заложников

Четыре человека погибли при захвате заложников в американском штате Миссисипи, подозреваемый задержан, сообщает телеканал Fox8 со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию

В столице Гаити Порт-о-Пренс проходят протесты против президента республики Жовенеля Моиза.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России, считает американская журналистка Лиззи Сакс.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ

«Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Под Челябинском воспитатель детсада забыла двухлетнего малыша на улице

Следователи проводят проверку по информации СМИ о двухлетнем мальчике, которого воспитатель детсада в городе Озерск забыла на закрытой уличной веранде после прогулки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 00:07
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Новосибирске загорелся продуктовый склад

В здании продуктового склада в Новосибирске тушат пожар на площади 960 кв. метров.
Обновлено в 00:28
Политика

Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 21:20
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Обновлено вчера в 22:49
Общество

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Глава МЧС допустил, что под завалами ИТМО в Петербурге могут быть люди

Под завалами в здании университета в Санкт-Петербурге не должно быть людей, но нельзя исключать, что «кто-то случайно» мог там оказаться, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на место ЧП.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
Космос

Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что Россия намерена отправить на Луну четыре космических аппарата в 2031–2035 годах.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Фестивали кожи и текстиля в Дамаске собрали сотни производителей

Торговый фестиваль в Дамаске проходит в четырех павильонах и, по словам главы союза экспортеров Сирии Мухаммеда Саваха, выставки кожи и текстиля в его рамках посвящены только сирийской продукции, на них не представлено ни одного зарубежного производителя.
Обновлено в 00:11
Политика

Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитов МВФ на Украине

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине.
Обновлено вчера в 18:27
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Чикаго», Панарин набрал три очка

Обновлено вчера в 23:40
Баскетбол

Тэйтум стал победителем конкурса мастерства на Матче звёзд НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум стал победителем конкурса мастерства в рамках Звёздного уик-энда НБА.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Во Франции «желтые жилеты» напали на машину с полицейскими

Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Бразильская Vale эвакуирует 200 человек в районе плотины

Горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины в бразильском штате Минас-Жерайс в качестве меры предосторожности.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

В России модернизировали систему предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

В Европе предложили создать систему ПРО с участием Украины

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер выступил с предложением создать в Европе систему противоракетной обороны с участием Украины.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Участники «Чайфа» потеряли гитары

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

В УПЦ заявили о поджоге храма в Кривом Роге

Неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте Украинской православной церкви Москвоского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Россия и Япония договорились о визите Лаврова в Токио

МИД России и Японии договорились о визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в Токио для обсуждения мирного договора.
Обновлено вчера в 23:18
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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