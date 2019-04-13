Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»Спорт-Экспресс 15:58
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут, после чего был заменен на капитана Радамеля Фалькао. "Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета.
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Чемпионат Франции. «Монако» и «Реймс» голов не забили, «Марсель» победил «Ним»
Sports.ruвчера в 03:53
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