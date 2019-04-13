Футбол

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»Спорт-Экспресс вчера в 15:58

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут, после чего был заменен на капитана Радамеля Фалькао. "Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета.
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«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

Матч ТВвчера в 15:55

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»

Советский спортвчера в 15:54

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом». Головин отыграл 65 минут

Sport24.ruвчера в 15:53

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью, Головин отыграл 65 минут

Soccer.ruвчера в 15:53

Бледный матч Головина. «Монако» потерял очки и Фабрегаса с Йоветичем

Спорт-Экспрессвчера в 16:20

«Монако» – «Реймс» – 0:0, 13 апреля 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 16:05

Чемпионат Франции. «Монако» и «Реймс» голов не забили, «Марсель» победил «Ним»

Sports.ru12 апреля в 03:53
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
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Обновлено вчера в 19:28
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Новый вход на территорию Московского Кремля откроется для туристов через несколько месяцев у Боровицких ворот.
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В одном из кафе Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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