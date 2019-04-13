Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»Спорт-Экспресс вчера в 15:58
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут, после чего был заменен на капитана Радамеля Фалькао. "Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Франции. «Монако» и «Реймс» голов не забили, «Марсель» победил «Ним»
Sports.ru12 апреля в 03:53
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Обновлено вчера в 19:30
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Обновлено в 01:04
Единоборства
Борец Власов стал четырехкратным чемпионом Европы
Напомним, что Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом.
Обновлено вчера в 13:18
Автоспорт
50 минут до старта: Комментарий Хельмута Марко
Пьер Гасли и Макс Ферстаппен стартуют на разной резине, и в теории у Пьера может быть шанс опередить напарника, но, думаю, мы уже обо всём договорились.
Обновлено в 01:20
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Спорт
Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Культура
Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика
Роман выходит в издательстве "Эксмо".
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено вчера в 06:33
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла и защитил пояса чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют для туристов в этом году
Новый вход на территорию Московского Кремля откроется для туристов через несколько месяцев у Боровицких ворот.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Религия
«Можно и без причастия». Для чего христиане придумали исповедь
Древние христиане исповедовали свои грехи публично, перед всеми.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде
В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Обновлено 12 апреля в 23:46
Происшествия
В одном из кафе Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой
Конфликт с использованием травматического оружия произошел в одном из кафе Улан-Удэ в Бурятия.
Обновлено в 00:01