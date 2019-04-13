Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»Спорт-Экспресс 15:58
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут, после чего был заменен на капитана Радамеля Фалькао. "Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество
Станцию «Технологический институт-2» открыли после проверки
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Политика
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Обновлено в 13:57
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Авто
Медведев узаконил правила автотюнинга
Обновлено 11 апреля в 22:35
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
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Обновлено в 11:12
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
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Обновлено в 02:59
Баскетбол
Дивац предложил Уолтону возглавить «Сакраменто»
Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац предложил Люку Уолтону возглавить команду из Калифорнии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 15:58
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Космос
Юным кизлярцам рассказали о первом полете в космос
Учащиеся школ Кизляра посетили музей современной истории города для участия в мероприятии о первом полете в космос.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Наука
Разработан новый метод быстрого отбора клеток с генными модификациями
Российские ученые из шести крупных научных организаций совместно разработали новую стратегию получения клеточных нокаутов, которая избавляет от долгой и кропотливой процедуры выращивания и скрининга клонов в целях поиска желаемой мутации.
Обновлено в 08:54
Политика
Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что народ Боливарианской Республики готов встать на защиту своей страны от любой угрозы.
Обновлено в 17:51
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Обновлено в 05:38
Общество
В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе
Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35