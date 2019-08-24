Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.

Спорт день за днем

«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне

Все про Спорт ру

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Футбол В Павловске проходит футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа» Сегодня актеры вышли на поле под фамилиями своих прототипов и в форме образца 1945-го года.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Кино Названа точная дата выхода продолжения «Черной пантеры» Файги назвал и точную дату премьеры - 6 мая. Напомним, снимать вторую "Пантеру" будет автор первого фильма Райан Куглер.

Политика Меркель назвала условия возвращения России в G7 Германский канцлер отметила, что несмотря на различные оценки все участники саммита в Биаррице поддержали ее позицию и теперь ждут прогресса в минском процессе, чтобы Россия снова стала членом международного клуба.

Происшествия В Греции из-за лесных пожаров на острове Самос эвакуировали туристов Туристы эвакуированы из пяти гостиниц, расположенных на острове Самос, где на данный момент бушуют сильные лесные пожары.

Футбол Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург» Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.

Армия и оружие Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Гаджеты В ноутбуках Lenovo найдена опасная уязвимость В ПО ноутбуков Lenovo обнаружена опасная уязвимость.

Политика В Вашингтоне не ожидают от Пекина ответных мер на повышение пошлин Вашингтон не ожидает от Пекина ответных мер на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая.

Политика Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Политика В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Технологии Как продать свою идею руководству Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).