Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.

Спорт день за днем

«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне

Все про Спорт ру

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Здоровье Предсказано будущее экзотических лихорадок в России В будущем у россиян повысится риск заразиться нетипичными для страны лихорадками.

Политика ВАК вызывают на защиту в Верховном суде Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.

Энергетика На месторождении сланцевого газа в Великобритании произошло землетрясение В графстве Ланкашир (Великобритания) на проекте по добыче сланцевого газа произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера.

Политика Россия осадила Норвегию после заявлений о Севморпути Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.

Политика В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, поскольку остался недоволен результатами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.

Шоу-бизнес Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.

Политика Лидеры G7 решили отказать России В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.

Финансы Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР.

Авто Audi предложит для Q4 E-Tron 25 вариантов настройки оптики На презентации много внимания уделялось фарам Q4 E-Tron. Владельцам будут доступны 25 вариаций стиля фар и задних фонарей.

Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Здоровье Подросток с корью посетил Диснейленд Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Наука В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.

Культура На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха Зальцбургский фестиваль впервые в своей истории обратился к знаменитой оперетте Жака Оффенбаха «Орфей в аду».

Хоккей Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» НТА-Приволжье – Омский "Авангард" обыграл нижегородское "Торпедо" в заключительном матче на Турнире имени Н.Г. Пучкова со счетом 5:4. Об этом сообщается на сайте "Торпедо".

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.