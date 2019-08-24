Футбол
«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезонеСоветский спорт 11:32
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
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Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30
Здоровье
Предсказано будущее экзотических лихорадок в России
В будущем у россиян повысится риск заразиться нетипичными для страны лихорадками.
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Энергетика
На месторождении сланцевого газа в Великобритании произошло землетрясение
В графстве Ланкашир (Великобритания) на проекте по добыче сланцевого газа произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера.
Обновлено в 20:17
Политика
Россия осадила Норвегию после заявлений о Севморпути
Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
Обновлено в 19:41
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, поскольку остался недоволен результатами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака
По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
Обновлено в 12:41
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено в 06:21
Финансы
Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая
Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР.
Обновлено в 20:57
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Авто
Audi предложит для Q4 E-Tron 25 вариантов настройки оптики
На презентации много внимания уделялось фарам Q4 E-Tron. Владельцам будут доступны 25 вариаций стиля фар и задних фонарей.
Обновлено вчера в 12:41
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.
Обновлено в 10:28
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56
Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:15
Здоровье
Подросток с корью посетил Диснейленд
Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Наука
В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения
Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
Обновлено вчера в 14:40
Культура
На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха
На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха Зальцбургский фестиваль впервые в своей истории обратился к знаменитой оперетте Жака Оффенбаха «Орфей в аду».
Обновлено в 18:32
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей
Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо»
НТА-Приволжье – Омский "Авангард" обыграл нижегородское "Торпедо" в заключительном матче на Турнире имени Н.Г. Пучкова со счетом 5:4. Об этом сообщается на сайте "Торпедо".
Обновлено в 09:06
Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Политика
Надежда Савченко заявила о начале украинизации России
В беседе с журналистами украинского канала NewsOne Надежда Савченко заявила, что в ближайшем будущем жители России начнут понимать украинскую мову.
Обновлено 23 августа в 23:40
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58