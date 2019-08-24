Футбол

«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезонеСоветский спорт 11:32

Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
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Лига 1. «Монако» - «Ним» / Обзор матча

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«Монако» — «Ним»: матч отстающих

Все про Спорт рувчера в 01:57
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Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
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По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
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В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
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Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
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На презентации много внимания уделялось фарам Q4 E-Tron. Владельцам будут доступны 25 вариаций стиля фар и задних фонарей.
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Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
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Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

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Культура

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Два человека погибли в ДТП под Саратовом

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«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

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Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей.
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения

Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

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Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

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