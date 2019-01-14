Футбол

«Монако» с Головиным добился ничьей в матче против «Марселя»
Вести.Ru
17:45

Во Франции состоялись матчи 20 тура Лиги 1. В одном из поединков "Монако" в выездном поединке против "Марселя" сыграл вничью. Встреча между монегасками и "олимпийцами" завершилась со счетом 1:1.
Вести.Ru17:45

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«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru17:40

«Марсель» и «Монако» поделили очки, Головин отыграл 72 минуты

Советский спорт17:01

Головин - в сантиметрах от гола, «Монако» - в зоне вылета

Спорт-Экспресс17:00

Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл отвратно. Зато есть гостевая ничья с «Марселем»

Sport24.ru17:20

«Марсель» — «Монако» — 1:1, Головин упустил момент

Чемпионат17:05

«Монако» сыграл вничью в дебютном матче Фабрегаса. Головин провел на поле 72 минуты

Матч ТВ17:33

Фабрегас дебютировал за «Монако» в матче с «Марселем». Головин – в основе

Sports.ru14:59
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
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В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
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Президент США Дональд Трамп в твиттере пригрозил Турции экономическими мерами.
Обновлено в 18:41
Футбол

«Монако» с Головиным добился ничьей в матче против «Марселя»

Во Франции состоялись матчи 20 тура Лиги 1. В одном из поединков "Монако" в выездном поединке против "Марселя" сыграл вничью.
Обновлено в 17:45
Политика

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Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
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Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

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РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
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Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска отстыкуется от Международной космической станции (МКС).
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Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

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МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
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Газпром назвал преимущества СПГ-терминала в Калининграде

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В МИД Израиля взорвалась газовая граната

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Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

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