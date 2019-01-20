Футбол
«Монако» разгромно проиграл «Страсбургу»Российская газета вчера в 17:52
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Страсбурга" в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Луи II" в Монако, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
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«Монако» дома крупно проиграл «Страсбуру», Головин провел на поле 66 минут
Советский спортвчера в 15:55
«Монако» разгромно проиграл «Страсбуру», оставшись в меньшинстве на 7-й минуте
Sport24.ruвчера в 16:00
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Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Землетрясение произошло в необычном месте
Сегодня ночью, 17 января, в 1.44 зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 в обычно сейсмически спокойном районе – в Норвежском море.
Обновлено 17 января в 07:57
Космос
Россия создаст лунный корабль «Союз» за свой счет
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что американское космическое агентство попросило Россию разработать версию корабля «Союз» как резервную пилотируемую транспортную систему для лунных полетов.
Обновлено вчера в 20:21
Теннис
Шарапова проиграла Барти и не вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти, проходящего в Мельбурне, и закончила свое выступление на турнире, сообщает 20 января «Матч ТВ».
Обновлено в 00:26
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание Universal.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро
В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Обновлено в 00:38
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Андрей Губин рассказал, к чему привело его тяжелое заболевание
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страны
Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено вчера в 11:14
Космос
Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США
Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.
Обновлено вчера в 18:43
Кино
Названы 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа
Специалисты назвали 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа.
Обновлено вчера в 17:37
Кино
Умер кинодокументалист Рашид Давлетшин
Известный кинодокументалист из Перми Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет после продолжительной болезни.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп, выступая в Белом доме, предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, так называемого шатдауна, однако демократы его отвергли.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией
Если газопровод "Северный поток - 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Крещение 68 тысяч свердловчан окунулись в купели
За минувшие сутки в Свердловской области 68 тысяччеловек окунулись в ледяные проруби.
Обновлено в 01:16
Политика
Раймонд Паулс рассказал, почему живет в Латвии
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург
Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.
Обновлено в 00:13
Политика
Украинский актер Зеленский избавится от бизнеса в России
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Владелец LADA Vesta рассказал о затратах на содержание автомобиля
Именно поэтому, как отметил владелец «Весты», в дорогостоящем масле нет никакого смысла – лучше менять его чаще, чем рекомендует производитель.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу
Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46