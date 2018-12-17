Футбол

«Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин был удалён
Нева Спорт
00:20

Футбольный клуб «Монако» потерпел разгромное поражение от «Лиона» в матче восемнадцатого тура национального чемпионата Франции. Игра проходила в Лионе на стадионе "Стад де Лион" и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Нева Спорт00:20

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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