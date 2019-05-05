Футбол

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матчSport24.ru 13:03

Футболисты «Монако» потерпели поражение от «Сент-Этьена» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Игра, прошедшая в воскресенье в Монако, закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Монегаски первыми забили гол на 18-й минуте усилиями Желсона Мартинша.
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"Головин хорошо начал матч с "Сент-Этьеном". Пресса – о поражении "Монако"

Спорт-Экспресс15:50

Головин не спас «Монако» от поражения «Сент-Этьену»

Вести.Ru13:49

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Матч ТВ13:03

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матч

Sport24.ru13:03

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1

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«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Sportbox.RU13:03

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» и продлил безвыигрышную серию до шести игр

Газета.Ru13:19
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

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Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Армия и оружие

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Обновлено в 21:32
Политика

На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
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Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Общество

Новая рабочая неделя закончится 4-дневными выходными

Наступившая рабочая неделя в Новосибирске закончится длинными 4-дневными выходными.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено в 17:27
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Происшествия

В Израиле мужчина погиб в результате обстрелов из сектора Газа

Мужчина, которому было 60 лет, стал первой израильской жертвой обстрелов из сектора Газа, начавшихся в субботу утром.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Обновлено в 17:13
Авто

Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник

Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
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Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено в 19:19
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Ранее сообщалось о двух случаях заболевания в провинции Баян-Улгий Порядка десяти туристов из России не могут покинуть Монголию из-за случаев заражения чумой в стране, передает Вести.Ru.
Обновлено 03 мая в 15:59
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет загорелся после жесткой посадки

Обновлено в 17:25
Происшествия

Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 18:02
Политика

Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане

Береговая охрана США и погранслужба ФСБ России могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане.
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Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Яна Кошкина загорает топлес на отдыхе

Пышногрудая брюнетка нарочно фотографирует грудь и пятую точку крупным планом. А на одной из фотографий она запечатлена топлес.
Обновлено в 10:42
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Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено в 14:59
Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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