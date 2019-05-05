Футбол
«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матчSport24.ru вчера в 13:03
Футболисты «Монако» потерпели поражение от «Сент-Этьена» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Игра, прошедшая в воскресенье в Монако, закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Монегаски первыми забили гол на 18-й минуте усилиями Желсона Мартинша.
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«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» и продлил безвыигрышную серию до шести игр
Газета.Ruвчера в 13:19
«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение
Sportbox.RUвчера в 13:03
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