«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матчSport24.ru вчера в 13:03

Футболисты «Монако» потерпели поражение от «Сент-Этьена» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Игра, прошедшая в воскресенье в Монако, закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Монегаски первыми забили гол на 18-й минуте усилиями Желсона Мартинша.

Спорт день за днем

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека Число погибших в горящем самолете в Шереметьево увеличилось до 41 человека.

Происшествия В Шереметьево загорелся пассажирский самолет Пассажирский самолет SSJ-100, вылетевший ранее в Мурманск, произвел аварийную посадку и загорелся в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Армия и оружие Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.

Политика Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).

Происшествия Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.

Технологии Повелители чат-ботов: якутская компания строит бизнес на общении людей с роботами ЧАТ-БОТЫ — ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ Сфера, в которой работает компания "LоуАМS" *, особенно актуальна в последние несколько лет.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Футбол «Копенгаген» в тринадцатый раз стал чемпионом Дании "Копенгаген" победил "Брондбю" в матче чемпионата Дании по футболу и стал победителем турнира в 13-й раз в своей истории.

Происшествия Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.

Политика Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.

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