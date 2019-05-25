Футбол

«Монако» проиграл «Ницце», Головин получил желтую карточкуSoccer.ru вчера в 16:56

Предупреждения: Хенрикс 12, Головин 21, Тамез 44, Глик 66, Макенго 84 В другом матче тура ПСЖ уступил "Реймсу".
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«Головин был великодушен. Как и всегда». СМИ – о том, как «Монако» завершил сезон

Спорт-Экспресс08:20

Лиха беда. Головин в «Монако»: что дальше?

Sportbox.RU04:28

Вице-президент «Монако»: «Сделаем все, чтобы вернуться сильнее»

Sport24.ruвчера в 19:17

Вице-президент «Монако» подвел итоги сезона

Газета.Ruвчера в 22:40

Вице-президент «Монако»: сделаем всё, чтобы в следующем сезоне вернуться сильнее

Чемпионатвчера в 19:39

Жардим: «Очень рад, что „Монако“ сохранил прописку в Лиге 1»

Soccer.ru00:04

Вице-президент «Монако»: «Сделаем все, чтобы вернуться сильнее»

Матч ТВвчера в 19:25
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Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)

Обновлено в 08:28
Наука

Филологи предложили новый термин для мясных изделий

К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие

Американские кадеты прокатились на советском танке Т-64

Обновлено в 09:59
Происшествия

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Музыка

Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу «Голос.Дети»

Обновлено в 07:51
Общество

В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра

Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз

Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Общество

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

Обновлено в 08:14
Наука

В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры

Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Политика

Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга

Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Кино

Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов

«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия

СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу

Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Тарасов купил иномарку в кредит

Обновлено в 09:38
Происшествия

Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе

Обновлено вчера в 11:54
Общество

Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах

Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Культура

Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».
Обновлено в 04:28
Общество

Калининградцы высказались против строительства церквей на Нижнем озере

Большинство высказалось против объектов религиозного назначения у Нижнего озера.
Обновлено в 04:08
Политика

Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе

Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Общество

Метеоролог призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды

Не стоит верить долгосрочным прогнозам погоды, ведь точно предсказать погоду можно только на ближайшие пару дней.
Обновлено в 08:44
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Гаджеты

Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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