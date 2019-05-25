Футбол
«Монако» проиграл «Ницце», Головин получил желтую карточкуSoccer.ru вчера в 16:56
Предупреждения: Хенрикс 12, Головин 21, Тамез 44, Глик 66, Макенго 84 В другом матче тура ПСЖ уступил "Реймсу".
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Вице-президент «Монако»: сделаем всё, чтобы в следующем сезоне вернуться сильнее
Чемпионатвчера в 19:39
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