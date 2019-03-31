«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матчSoccer.ru 10:53

"Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).

Спорт день за днем

Политика Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Политика Скандал в Киеве: избирателям дали ручку с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве произошёл скандал после того, как подписи несколько человек исчезли с бланка, в котором избиратели расписывались за выданные бюллетени.

Происшествия В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Футбол Фанаты «Челси» скандировали матерную кричалку в адрес Сарри Фанаты "Челси" оскорбляли Маурицио Сарри во врмя матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:1).

Политика В Киевской области изъяли 600 кг героина По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.

Футбол Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

Политика Как голосуют на выборах президента Украины в Польше Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Политика Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Финансы Внешние заимствования Узбекистана выросли в 2018 году вдвое Чистые внешние заимствования Узбекистана выросли более чем в два раза, увеличившись относительно 2017 года на 2,1 миллиардов долларов, сообщает Центробанк Узбекистана.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.