Футбол

«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матчSoccer.ru 10:53

"Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).
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Головин не забил. Жардим проиграл худшей команде лиги

Спорт-Экспресс11:10

«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матч

Soccer.ru10:53

«Монако» уступил «Кану», «Дижон» — «Ницце», «Амьен» и «Бордо» поделили очки

Чемпионат10:55

«Монако» с Головиным уступил «Кану»

Матч ТВ10:53

«Монако» на своем поле проиграл «Кану»

Советский спорт11:11

«Монако» — «Кан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:48

Чемпионат Франции. «Монако» проиграл «Кану», «ПСЖ» в гостях у «Тулузы»

Sports.ru29 марта в 11:35
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Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Обновлено в 08:41
Политика

Украинка родила на избирательном участке в Киеве

Обновлено в 07:59
Политика

Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика

Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Политика

Основная борьба на украинских выборах идет за второе место

Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Политика

Скандал в Киеве: избирателям дали ручку с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве произошёл скандал после того, как подписи несколько человек исчезли с бланка, в котором избиратели расписывались за выданные бюллетени.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Футбол

Фанаты «Челси» скандировали матерную кричалку в адрес Сарри

Фанаты "Челси" оскорбляли Маурицио Сарри во врмя матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:1).
Обновлено в 11:23
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.
Обновлено в 10:53
Футбол

Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Эксперты США заявили об укреплении доминирующих позиций России в Арктике

Обновлено в 10:09
Политика

Как голосуют на выборах президента Украины в Польше

Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.
Обновлено в 10:18
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Политика

Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
Обновлено в 10:16
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Финансы

Внешние заимствования Узбекистана выросли в 2018 году вдвое

Чистые внешние заимствования Узбекистана выросли более чем в два раза, увеличившись относительно 2017 года на 2,1 миллиардов долларов, сообщает Центробанк Узбекистана.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 08:46
Экономика

В России изменятся правила зачисления зарплат

Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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