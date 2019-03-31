Футбол
«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матчSoccer.ru 10:53
"Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).
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«Монако» — «Кан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:48
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Фанаты "Челси" оскорбляли Маурицио Сарри во врмя матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:1).
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Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
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