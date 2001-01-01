Футбол
«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матчSoccer.ru 10:53
"Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).
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США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
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Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
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Политика
Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
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Авто
Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией
Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.
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Гончаренко о ничьей с «Уфой»: сами себя наказали
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Экономика
Работодателей хотят наказывать за «зарплатное рабство»
Правительство России предложило наказывать работодателей за "зарплатное рабство".
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Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
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Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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Хоккей
Хартли: тренировать такую команду – удовольствие, «Авангард» сегодня доминировал
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о матче с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 2-0 в серии).
Обновлено в 13:22
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
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Финансы
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В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место
"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
Обновлено в 13:58
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
Обновлено в 05:36
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Автоспорт
Шарль Леклер: «Я очень разочарован, но такое бывает в течение сезона»
Напомним, что Леклер лидировал в гонке за десять кругов до финиша, но из-за проблем с двигателем опустился на третью позицию, пропустив вперед два «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Вальттери Боттаса.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
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Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Космос
В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет
Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено вчера в 02:09
Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернет
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Политика
Саакашвили ответил на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Культура
СБУ признала песню Наташи Королевой экстремистской
Наташа Королева добавила, что в настоящее время судится с СБУ. Дело рассматривается в Европейском суде.
Обновлено в 00:27