«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матчSoccer.ru 10:53

"Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).

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Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.

Футбол Гончаренко о ничьей с «Уфой»: сами себя наказали Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.

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Происшествия На Бали погибла российская туристка На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.