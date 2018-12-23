Футбол

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции
Газета.Ru
вчера в 19:47

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму". Игра завершилась победой гостей со счетом 0:2, сообщает "Советский спорт". Голами в составе победителей отметились Марк Тюрам и Нолан Ру.
Газета.Ruвчера в 19:47

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«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

Газета.Ruвчера в 19:47

«Монако» без Головина проиграл последней команде лиги 1

Советский спортвчера в 17:18

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«Монако» без Головина дома проиграл «Генгаму»

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«Монако» проиграл худшей команде лиги 1 – «Генгаму». Это 11-е поражение в сезоне

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«Монако» - «Генгам» - 0:2 (завершён)

Евро-футбол.рувчера в 14:32
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