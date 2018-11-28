Футбол
Фалькао не реализовал пенальти в матче с «Атлетико»
Фалькао не реализовал пенальти в матче с «Атлетико»Бомбардир.ру15:24
"Монако" проиграл "Атлетико" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Форвард "Монако" Радамель Фалькао не реализовал пенальти в концовке встречи.
Бомбардир.ру15:24
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:15
Футбол
Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" обыграл миланский "Интер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:26
Футбол
Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»
Обновлено в 17:17
Футбол
Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»
«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 17:21
Футбол
Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»
Обновлено в 15:14
Футбол
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол
Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол
Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19
Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол
«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве
Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Россиянин получил предупреждение на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1). Это его третья желтая карточка за последние 10 встреч.
Обновлено в 18:05
Футбол
Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари
Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 12:56
Футбол
Клопп – о судействе в матче с «ПСЖ»: «Мы выглядели как мясники»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2).
Обновлено в 18:28
Футбол
Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
Футбол
СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании
"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено в 17:23