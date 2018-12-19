Футбол
Монегаски могут арендовать бельгийца с правом выкупа, поскольку "Валенсия" хочет с ним расстаться. Также "Монако" претендует на защитника "Интера" Далберта, который раньше играл за "Ниццу", а в Италии на поле почти не выходит.
Спорт-Экспрессвчера в 06:40
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Футбол
Виталий Мутко покидает пост президента РФС
Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»
Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Балтика» объявила об уходе Ледяхова с поста главного тренера
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покинул калининградскую команду.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»
Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол
Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 03:56
Футбол
«Фрозиноне» назначил нового главного тренера
Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол
Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом
Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об идеальном клубе для мужа и об ощущениях от Краснодара.
Обновлено в 07:16
Футбол
Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»
Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол
Гаттузо: «„Милан“ только щекотал защиту „Болоньи“»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги выездного матча с "Болоньей" (0:0) в рамках 16-го тура Серии А. "Милан" безрезультатно владел мячом.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»
Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 04:32
Футбол
Кокорин порекомендовал всем прочитать «Графа Монте-Кристо»
Футболист посоветовал россиянам роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", поскольку там рассказывается о несправедливом заточении главного героя произведения.
Обновлено в 06:03
Футбол
Селезнёв может перейти в «Малагу»
Отмечается, что руководство «Малаги» ставит главной задачей на зимнем трансферном рынке приобретение форварда с игровыми качествами, как у Селезнёва.
Обновлено в 05:15
Футбол
Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»
Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов
По данным из СМИ, "Челси" нацелился на трансфер полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 02:43
Футбол
СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью
Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес стремится вернуть португальского специалиста, который работал в клубе в 2010-2013 годах.
Обновлено в 06:54