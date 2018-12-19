Футбол
Батшуайи может сменить «Валенсию» на «Монако»
Батшуайи может сменить «Валенсию» на «Монако»Бомбардир.ру02:09
Претендентом на нападающего является «Монако», информирует Nice-Matin. В текущем сезоне Батшуайи провел 20 матчей и забил три гола.
Бомбардир.ру02:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Футбол
Виталий Мутко покидает пост президента РФС
Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»
Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера
«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Реал» намерен вернуть Жозе Моуринью
По данным издания El Pais, мадридский "Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью, который работал с командой с 2010 по 2013 год.
Обновлено в 08:57
Футбол
Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом
Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об идеальном клубе для мужа и об ощущениях от Краснодара.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести вратаря Наваса у «Реала»
«Арсенал» попытается приобрести вратаря Кейлора Наваса в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:50
Футбол
Ледяхов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Балтика»
Обновлено в 04:41
Футбол
«Фрозиноне» назначил Барони на пост главного тренера
Итальянский клуб «Фрозиноне» сообщил о назначении Марко Барони на пост главного тренера команды.
Обновлено в 07:30
Футбол
Три защитника «Ротора» расторгли контракты с клубом
Три футболиста волгоградского «Ротора» покинули команду. Защитники Роман Бугаев, Максим Карпов и Исмаил Эдиев расторгли контракты с клубом.
Обновлено в 09:02
Футбол
Знаменитый гол Роналду изобразили с помощью кристаллов Swarovski
Картину создал колумбийский художник Mr. Bling. При этом он использовал только кристаллы Swarovski.
Обновлено в 09:02
Футбол
Кокорин назвал обязательную для прочтения книгу
Обновлено в 08:44
Футбол
«Ювентус» достиг отметки в 20 миллионов подписчиков в Инстаграме
На официальный Инстаграм "Ювентуса" подписались 20 миллионов человек, сообщил клуб в этой социальной сети.
Обновлено в 08:03
Футбол
Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»
Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Обновлено в 08:17
Футбол
Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»
Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39