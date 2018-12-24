Футбол

«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах
Евро-футбол.ру
00:29

В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2). Монегаски потерпели девятое поражение во всех турнирах с момента назначения Тьерри Анри на пост рулевого команды.
Евро-футбол.ру00:29

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«Монако» проигрывает больше других команд из топ-5 чемпионатов после назначения Анри

Матч ТВ01:04

«Монако» проигрывает больше других команд из топ-5 чемпионатов после назначения Анри

Sportbox.RU01:04

Брошенная перчатка. «Монако» Арсена Венгера. Сезон-1991/92

Soccer.ru00:50

Главные новости утра. «Монако» при Анри играет хуже всех в Европе, Фернандиньо отказывается выступать за Бразилию

Бомбардир.ру03:51

«Монако» после назначения Анри проигрывает больше других команд в чемпионатах топ-5

Спорт-Экспрессвчера в 23:25

«Монако» при Анри проигрывает больше других команд из топ-5 европейских чемпионатов

Sport24.ru01:19

«Монако» проигрывает чаще всех клубов лиг топ-5 после назначения Анри

Sports.ruвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Футбол

Кононов: всегда уважаю футболистов, но не даю переступить черту

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что всегда с уважением относится к футболистам, но никогда не дает им возможность переступить ту черту, где работает главный тренер.
Обновлено в 06:06
Футбол

Нападающий ЦСКА может перейти в «Спартак»

«Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кирилу Десподову.
Обновлено в 06:25
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан».
Обновлено в 04:50
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

Обновлено в 03:14
Футбол

Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Сити“, но мы рядом с ними»

Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», но мы рядом.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Шмейхель: «Культура „МЮ“, которая делала этот клуб особенным, исчезла»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба еще одного экс-игрока Уле Гуннара Сульшера.
Обновлено в 04:09
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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