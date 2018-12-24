Футбол

«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах
Евро-футбол.ру
00:29

В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2). Монегаски потерпели девятое поражение во всех турнирах с момента назначения Тьерри Анри на пост рулевого команды.
Евро-футбол.ру00:29

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«Монако» проигрывает больше других команд из топ-5 чемпионатов после назначения Анри

Матч ТВ01:04

«Монако» проигрывает больше других команд из топ-5 чемпионатов после назначения Анри

Sportbox.RU01:04

Брошенная перчатка. «Монако» Арсена Венгера. Сезон-1991/92

Soccer.ru00:50

Главные новости утра. «Монако» при Анри играет хуже всех в Европе, Фернандиньо отказывается выступать за Бразилию

Бомбардир.ру03:51

«Монако» после назначения Анри проигрывает больше других команд в чемпионатах топ-5

Спорт-Экспрессвчера в 23:25

«Монако» при Анри проигрывает больше других команд из топ-5 европейских чемпионатов

Sport24.ru01:19

«Монако» проигрывает чаще всех клубов лиг топ-5 после назначения Анри

Sports.ruвчера в 21:52
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

Сарри намерен пригласить в «Челси» психолога

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри планирует пригласить в клуб спортивного психолога для работы с игроками.
Обновлено в 04:14
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Талалаев назван лучшим тренером Армении в 2018 году

Российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий "Пюник", занял первое место в голосовании за лучшего тренера Армении в 2018 году.
Обновлено в 03:20
Футбол

Слуцкий: «Впервые в сезоне „Витесс“ показал характер»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в поединке против "Де Графсхапа" (2:2).
Обновлено в 00:06
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Агент Асенсио прокомментировал интерес со стороны «Интера»

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется миланский «Интер».
Обновлено в 01:28
Футбол

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Обновлено в 04:21
Футбол

«МЮ» выплатит Сульшеру € 2,2 млн, если клуб попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от клуба денежный бонус.
Обновлено в 03:09
Футбол

Дмитрий Назаров: «Каррера должен был уйти сразу после чемпионства»

На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Гари Невилл: «Если „Ливерпуль“ выиграет чемпионство, мне придётся уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал промежуточное лидерство "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:33
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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