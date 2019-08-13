Футбол
«Монако» попытается перехватить Лосано у «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 12:53
"Монако" хочет приобрести полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано, сообщает France Football. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Наполи". Сообщается, что представители монегасков связались с игроком и сообщили, что готовы платить желаемые футболистом четыре миллиона евро.
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«Наполи» согласовал трансфер Лосано из ПСВ. Мексиканец заработает по контракту 43 млн евро
Sport24.ruвчера в 10:18
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
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