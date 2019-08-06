Футбол
«Монако» подписал защитника «Монпелье»Спорт-Экспресс 12:09
"Монако" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Монпелье" Рубеном Агиларом.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Наука
Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом
Физики из США неожиданно обнаружили, что падающие на поверхность золотой фольги фотоны притягивают свободные электроны, хотя закон сохранения импульса предсказывает другое направление тока.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Президент «Лиона» не получал предложений от «МЮ» по Дембеле
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что не ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле.
Обновлено в 21:19
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Здоровье
На Филиппинах разразилась эпидемия лихорадки Денге
Министерство здравоохранения Филиппин объявило о наличии в стране эпидемии лихорадки Денге.
Обновлено в 11:25
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
Администрация соцсети добавила, что использование данных без получения на то разрешения связано с проблемой в настройках Twitter.
Обновлено в 21:36
Космос
Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик
Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.
Обновлено в 11:17
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Экономика
Российские авиастроители поборются с иностранцами за внутренние линии
В предстоящие два десятилетия, по оценке госкорпорации «Ростех», российским авиакомпаниям могут понадобиться около 800 самолетов для выполнения внутренних рейсов.
Обновлено в 19:45
Путешествия
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго
Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 12:13
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Кино
Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26
Игры
Альфа-тестирование Wasteland 3 начнётся 21 августа
Обновлено в 10:08
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Происшествия
СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн).
Обновлено в 16:28
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Кино
Первая африканка с «Оскаром»: 5 ярких образов актрисы Шарлиз Терон
Родившись на территории ЮАР, к 16 года Шарлиз уже перебирается в Европу, но первая небольшая роль в кино у неё образовалась уже в США в 1995 году, когда стало ясно, что с танцами и модельной карьерой не срослось.
Обновлено в 19:27
Кино
Хоррор «Сквозь горизонт» сделают сериалом
По мотивам фильма ужасов «Сквозь горизонт» (Horizon Event), вышедшего на экраны в 1997 году, снимут сериал, сообщает Variety.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Политика
Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24