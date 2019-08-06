Футбол
«Монако» подписал защитника «Монпелье»Спорт-Экспресс 12:09
"Монако" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Монпелье" Рубеном Агиларом.
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Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Связь уничтоженного в Ливии Ил-76 с Россией опровергли
Самолет Ил-76 с оружием на борту, который был уничтожен на авиабазе ливийского города Мисурата Ливийской национальной армией, никак не связан с Россией, сообщил источник.
Обновлено в 09:54
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика
Прокуратура ДНР предварительно назвала гибель Андрея Стенина убийством
Гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году была умышленным убийством.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко
Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.
Обновлено в 13:04
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Представители России и Белоруссии по итогам переговоров во вторник согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории.
Обновлено в 13:24
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Политика
Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра
Обновлено в 14:26
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
Обновлено в 14:10
Футбол
Гендиректор «Рубина» рассказал, как продавал Сутормина в «Зенит»
Евгений Савин спросил его о решении продать полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». По словам Сайманова, он лиучно принимал решение.
Обновлено в 13:26
Авто
Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России
Представители компании Audi в России - ООО «Фольксваген Груп Рус», проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр, где будут проведены ремонтные работы за счет производителя.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что он предлагал работу журналисту на его телеканале «1+1», сообщает 6 августа РБК.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Повзрослевшая Лиза Галкина сделала собственный «смартфон»
Сегодня Максим Галкин опубликовал видео с участием своей дочери, в котором она демонстрирует родителям самодельный бумажный смартфон.
Обновлено в 07:35
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Наука
Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Авто
Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам
Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:20
Технологии
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Наука
Ученые создали самое тонкое в мире золото
Обновлено в 08:20