Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.

Политика Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.

Технологии Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.

Наука Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности Впервые в истории ученым-физикам удалось сделать фотоснимок квантовой запутанности, сообщает научное издание Science Advances.

Происшествия Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Политика Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.

Футбол «Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.

Общество Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.

Наука Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Армия и оружие В США назвали «уязвимость» С-400 Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Наука Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Футбол СМИ узнали о вероятном переходе полузащитника «Ростова» в «Спартак» Мирзов начинал карьеру в клубе «Спартак-Нальчик». Позднее играл в московском «Торпедо» и «Ахмате», а в 2017 году перешел в «Ростов».

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Происшествия В аварии на Гражданском проспекте погибли два петербуржца В аварии, которая сегодня днем произошла в Калининском районе Петербурга, погибли два человека.

Авто Новый Suzuki Jimny превратили в Гелендваген Тюнинг-контора Fast Car Service базирующаяся в Дубае, подготовила пакет доработок для нового внедорожника Suzuki Jimny.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Шоу-бизнес Олег Газманов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Олег Газманов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Кстати, в недавнем интервью Анастасии Ивлеевой Газманов рассказал, что у них с женой бывают конфликты, но их причин не озвучил.

Происшествия В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.