Футбол

«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»RT на русском 14:52

Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
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«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Матч ТВ13:03

Состав «Монако» пополнил основной голкипер «Монпелье»

Soccer.ru13:33

«Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Лекомта

Чемпионат13:32

«Монако» купил вратаря «Монпелье» Лекомта

Sports.ru13:52

«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Sportbox.RU13:03

Голкипер «Монпелье» Лекомт стал одноклубником Головина

РИА Новости12:30

Лекомт перешел в «Монако»

Спорт-Экспресс12:20
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш

Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В США назвали причины неудач американских войск в Афганистане

Обновлено в 02:52
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны

Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.
Обновлено в 17:31
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Технологии

Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м

В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено в 17:02
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Впервые в истории ученым-физикам удалось сделать фотоснимок квантовой запутанности, сообщает научное издание Science Advances.
Обновлено 13 июля в 14:24
Здоровье

В Ярославле встречают министра здравоохранения Веронику Скворцову

Обновлено в 02:44
Происшествия

Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено в 10:51
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Футбол

«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса

Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
Обновлено в 10:26
Общество

Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности

Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.
Обновлено в 10:49
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400

Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58
Наука

Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения

Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Футбол

СМИ узнали о вероятном переходе полузащитника «Ростова» в «Спартак»

Мирзов начинал карьеру в клубе «Спартак-Нальчик». Позднее играл в московском «Торпедо» и «Ахмате», а в 2017 году перешел в «Ростов».
Обновлено в 18:20
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В аварии на Гражданском проспекте погибли два петербуржца

В аварии, которая сегодня днем произошла в Калининском районе Петербурга, погибли два человека.
Обновлено в 07:28
Футбол

Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку пахом

Обновлено в 14:50
Авто

Новый Suzuki Jimny превратили в Гелендваген

Тюнинг-контора Fast Car Service базирующаяся в Дубае, подготовила пакет доработок для нового внедорожника Suzuki Jimny.
Обновлено в 08:21
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Олег Газманов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Олег Газманов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Кстати, в недавнем интервью Анастасии Ивлеевой Газманов рассказал, что у них с женой бывают конфликты, но их причин не озвучил.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу

Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Политика

В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов

Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 18:08
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