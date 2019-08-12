Футбол

«Монако» подписал форварда «Эвертона»Soccer.ru вчера в 13:14

Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру. С 22-летним нигерийским футболистом заключен контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе в услугах Оньекуру со стороны двух российских клубов.
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Оньекуру перешел из «Эвертона» в «Монако». Его пытался купить ЦСКА

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Матч ТВвчера в 13:57
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
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Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее

Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:16
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Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Авто

Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
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Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
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Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге

Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
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Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Футбол

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
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Американский конгрессмен поддержал протестующих в Москве

Лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил солидарность с протестующими в Москве, которые выступают за честные выборы и защищают свои избирательные права.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
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В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Происшествия

Задержанного на акции 10 августа решили привлечь по «дадинской» статье

В отношении Константина Котова, которого задержали 10 августа на несанкционированной акции в Москве, возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской статье" - ст. 212.1 УК о неоднократном нарушении на митингах.
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Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

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В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

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Porsche Cayenne Turbo S получил гибридную версию

Porsche Cayenne 2020 года получил новую флагманскую модификацию с появлением Turbo S E-Hybrid.
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Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

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В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя

По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.
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Россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова одержали победы на турнире в американском Цинциннати.
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Нигерийский футболист. Выступает на позиции левого нападающего. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Нигерии.
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