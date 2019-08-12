Футбол
«Монако» подписал форварда «Эвертона»Soccer.ru вчера в 13:14
Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру. С 22-летним нигерийским футболистом заключен контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе в услугах Оньекуру со стороны двух российских клубов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.
Обновлено в 02:13
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Вертолет Ми-8 с 25 пассажирами совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Недвижимость
В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии
Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Интернет
Режим инкогнито Google Chrome оказался бесполезен против ряда платных ресурсов
Несмотря на столь положительное событие, ряд независимых экспертов выяснил, что режим инкогнито является бесполезным перед предприимчивостью большого количества веб-ресурсов, которые ведут монетизацию контента.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире
По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Культура
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Кремле
Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком
Два человека в пригороде Стокгольма Норсборге получили письмо с подозрительным белым порошком внутри конверта.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах
Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.
Обновлено в 00:07
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Красноярске мать оставила ребенка в запертой машине
Обновлено в 00:14
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено 11 августа в 20:56
Общество
Тайфун «Кроса» может спровоцировать наводнение в Приморье
Мощный тайфун "Кроса", который окажет влияние на погоду в Приморском крае, пройдет над акваторией Японского моря 16-17 августа.
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Погода позволит жителям Москвы увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на вторник, 13 августа, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отнеслась безответственно к малышу Тимати на последних сроках
На фотографии беременная, на последних сроках Анастасия рассекает по волнам на водном мотоцикле.
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58