Футбол

«Монако» подписал форварда «Эвертона»Soccer.ru вчера в 13:14

Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру. С 22-летним нигерийским футболистом заключен контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе в услугах Оньекуру со стороны двух российских клубов.
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