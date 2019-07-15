Футбол
«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»Матч ТВ 13:03
Голкипер «Монпелье» Бенжамен Лекомт стал игроком «Монако». Трудовое соглашение с 28-летним французом рассчитано на 5 лет. В прошлом сезоне Лекомт провел за «Монпелье» 38 матчей, в которых пропустил 43 гола.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Наука
Предки людей кормили детей в течение года после рождения
Обновлено в 11:49
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
Обновлено в 12:50
Авто
Появились фотографии салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб.», — рассказал источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Культура
Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности
Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Челси» подписал контракт с Маунтом
Полузащитник Мейсон Маунт подписал новый контракт с «Челси». Соглашение рассчитано на пять лет.
Обновлено в 09:55
Футбол
Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В Москве прошла встреча российских и грузинских парламентариев
На встрече с грузинскими парламентариями глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, которого цитирует ТАСС, заявил, что Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
В Сети умилились нежным снимком Константина Хабенского с дочерью
Ольга Литвинова решила поделиться в личном блоге нежным снимком мужа с трехлетней Сашей.
Обновлено в 06:20
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk
Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 10:44
Политика
Трамп потребовал извинений от женщин-конгрессменов
Президент США Дональд Трамп вновь обратился к представительницам Конгресса, которые, по его словам, «приехали из худших стран» мира.
Обновлено в 10:04
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57