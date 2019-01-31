Футбол
«Монако» отдал хавбека Адаму Траоре в аренду в «Серкль Брюгге»Sports.ru 15:01
Полузащитник «Монако» Адама Траоре перешел в «Серкль Брюгге». Бельгийский клуб арендовал 23-летнего хавбека до конца сезона. В нынешнем сезоне малиец провел в составе монегасков семь матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
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