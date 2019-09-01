Футбол
Евро-футбол.ру«Монако» оформил аренду форварда «РБ Лейпцига»
Нападающий Жан-Кевин Огюстен покинул немецкий «РБ Лейпциг» и отправился в чемпионат Франции, заключив контракт с «Монако». Как информирует пресс-служба монегасков, «княжеский» клуб оформил аренду 22-летнего исполнителя до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
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Футбол
Спартак — Зенит 0:1 (2-й тайм)
РИА Новости 12:51
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
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РБК 07:13
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В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15
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Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
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Общество
Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории
Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 08:10
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.
РИА Новости 08:45
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Футбол
Арсенал — Тоттенхэм 2:2
Soccer.ru 11:06
Игры
Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх
Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.
Ferra 09:34
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM вчера в 05:14
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Политика
Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Мойка78 вчера в 15:06
Здоровье
Бананы оказывают благоприятное влияние на организм
Уже много лет бананы являются доступным продуктом для россиян.
Live24 07:08
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Напавший с ножом на прохожих близ Лиона находится в состоянии психоза
Главный подозреваемый в нападении на прохожих в субботу во французском городе Вильюрбан близ Лиона находится в состоянии психоза и параноидального бреда, пока следствие не рассматривает случившееся как теракт.
ТАСС 12:41
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Наука
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Политика
Польша, Украина и США заключили соглашение по газу
Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.
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Ученые назвали продукт, при помощи которого можно справиться с депрессией.
АБН 13:25
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Происшествия
Консульство России проверяет данные о гибели ребёнка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребёнка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
RT на русском 12:34
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
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Единоборства
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ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15