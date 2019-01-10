Футбол
«Монако» объявил о трансфере защитника из «Лилля»
«Монако» объявил о трансфере защитника из «Лилля»Матч ТВ14:35
«Монако» подписал контракт с 22-летним защитником Фоде Балло-Туре из «Лилля». Соглашение рассчитано до июня 2023 года. Балло-Туре является воспитанником «ПСЖ».
Матч ТВ14:35
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Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 16:40
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Авто
Ford может закрыть заводы в России
В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено в 15:19
Автоспорт
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл четвертый этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.
Обновлено в 17:03
Общество
Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:12
Политика
В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией
Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.
Обновлено в 12:14
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Китайская компания Xiaomi представила свои новые смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
Обновлено в 11:29
Происшествия
СК начал проверку после похищения мужчины из кафе в Москве
«Вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в городе Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия», — рассказали в СК, отметив, что по факту происшествия организовали доследственную проверку.
Обновлено в 14:27
Политика
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
Обновлено в 13:19
Происшествия
Полиция выдала ордер на забор ДНК Криштиану Роналду
Обновлено в 14:55
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10
Обновлено в 10:22
Общество
Яйца в России стали продавать девятками
За два дня под новостью с заголовком "Девяток яиц, пожалуйста" появилось более полутора тысяч сообщений.
Обновлено в 13:20
Политика
Киев попросил Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в Крыму
Посольство Украины в Великобритании направило жалобу в службу поддержки Twitter с требованием удалить верифицированный аккаунт представительства МИД России в Крыму.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Сына российского миллионера задержали в Белоруссии
По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Общество
Основатель Amazon Джефф Безос разводится с женой
Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой, Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви
Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Политика
МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться
Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство в Лондоне, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Тушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В США объяснили «молчание» России о С-500
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты не без опасения признали: С-500 сможет угрожать не только самолетам и крылатым ракетам, но даже спутникам на орбите.
Обновлено в 06:18
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции
Обновлено в 13:11
Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11