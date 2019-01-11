Соглашение игрока с новой командой рассчитано до лета 2022 года. По информации L’Équipe, сумма трансфера Фабрегаса в «Монако» составила €10 млн. Действовавший контракт полузащитника с «Челси» истекал в конце сезона-2018/19.

«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»

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