Футбол
«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»
«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»РБК14:14
Соглашение игрока с новой командой рассчитано до лета 2022 года. По информации L’Équipe, сумма трансфера Фабрегаса в «Монако» составила €10 млн. Действовавший контракт полузащитника с «Челси» истекал в конце сезона-2018/19.
РБК14:14
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Футбол
Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“»
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб полузащитника "Челси" Сеска Фебрагеса.
Обновлено в 13:35
Футбол
Самый возрастной футболист мира продлил контракт еще на один сезон
Обновлено в 14:30
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Шелией по взаимному согласию
Обновлено в 12:21
Футбол
Отец Неймара опроверг слухи о намерениях сына вернуться в «Барселону»
Отец и одновременно агент нападающего французского ПСЖ Неймара опроверг сведения испанских средств массовой информации о контактах сына с президентом каталонской «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
Обновлено в 13:12
Футбол
Сотрудники «Дерби» поймали шпиона «Лидса» накануне матча
Как подтвердил the Mirror представитель Футбольной ассоциации, "инцидент будет расследован". "Дерби" и "Лидс" начнут матч в 22:45.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено в 13:03
Футбол
Сборные Швеции и Исландии сыграли вничью в товарищеском матче
Швеция и Исландия сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Исландцы ушли от поражения в компенсированное время: гол на 90+1-й минуте забил нападающий Йон Торстейнссон.
Обновлено в 13:45
Футбол
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком
Обновлено в 11:33
Футбол
Габбьядини стал футболистом «Сампдории»
Итальянский футболист Маноло Габбьядини, в услугах которого, по информации СМИ, был заинтересован московский "Спартак", перешел из английского "Саутгемптона" в итальянскую "Сампдорию", сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
Обновлено в 10:51
Футбол
Маурицио Сарри: «Виллиан не покинет „Челси“ этой зимой»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Виллиан не покинет клуб этой зимой.
Обновлено в 13:34
Футбол
Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии
Сборная Китая разгромила Филиппины в матче группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 12:56
Футбол
Сульшер: Почеттино проделал очень хорошую работу с «Тоттенхэмом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хоттспур» поделился мнением о главном тренере лондонцев Маурисио Почеттино, также отдав должное нападающему Гарри Кейну.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
«Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики»
Отмечается, что для продолжения переговоров «Зениту» потребуется увеличить предложение, поскольку в контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.
Обновлено в 05:32
Футбол
Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования
Обновлено в 09:45
Футбол
Московский «Арарат» возобновит выступления в России
«Арарат» сообщил также, что примет участие в первом зимнем Кубке президента Московской федерации футбола среди любительских команд.
Обновлено в 12:16