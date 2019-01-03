Футбол
Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.
Sport24.ru12:02
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