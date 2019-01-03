Футбол

«Монако» объявил о подписании Налдо
Sport24.ru
12:02

Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.
Sport24.ru12:02

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«Монако» объявил о подписании Налдо

Sport24.ru12:02

Официально: Налдо стал игроком «Монако»

Sportbox.RU11:55

Официально: Налдо стал игроком «Монако»

Матч ТВ11:55

«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке-04»

Чемпионат11:17

«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке»

РИА Новости11:15

Налдо перешел из «Шальке» в «Монако»

Sports.ru11:09

Налду – о переходе в «Монако»: «Это новый проект для меня после 14 лет в Бундеслиге»

Спорт-Экспресс11:33
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