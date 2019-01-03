Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.

Футбол Футбол Дубль Санти Касорлы принес «Вильярреалу» очки в матче с «Реалом» 3 января между коллективами «Вильярреал» и «Реал» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Футбол Футбол Роналду стал футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Футбол Футбол Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Футбол Футбол «Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковским Польский полузащитник Якуб Блащиковский покинул состав немецкого «Вольфсбурга».

Футбол Футбол Эмери опроверг информацию о трансфере Наваса Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера «Реала» Кейлора Наваса в стан «канониров».

Футбол Футбол Фирмино признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold, которая вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе.

Футбол Футбол Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом» Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с "Ювентусом" на пять лет.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» пригрозили лишением еврокубков Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair-play.

Футбол Футбол «Челси» остановил переговоры по Игуаину Руководство "Челси" приняло решение остановить переговоры по игроку и переключилось на другие варианты.

Футбол Футбол «Барселона» хочет приобрести Павара Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Облак в четвертый раз подряд признан футболистом года в Словении Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак признан лучшим футболистом Словении по итогам 2018 года.