Футбол

«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» АгилараЧемпионат 12:18

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«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара. Контракт 26-летнего французского футболиста с монегасками рассчитан на пять лет.
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