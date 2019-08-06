Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» АгилараЧемпионат 12:18
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара. Контракт 26-летнего французского футболиста с монегасками рассчитан на пять лет.
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Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Футбол
Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
Обновлено в 15:04
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:15
Космос
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
Игры
До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым
Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
Обновлено в 14:52
Технологии
ФСБ теперь может требовать блокировки сайтов
Как пишет издание «Коммерсантъ», в конце июля между Национальны координационным центром по компьютерным инцидентам и Координационным центром доменов было подписано соглашение, по которому структура ФСБ может напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона.
Обновлено в 04:43
Футбол
Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Петербурге водитель Hyundai врезался в припаркованные машины и умер
На улице Михаила Дугина в Петербурге водитель автомобиля Hyundai во время движения врезался в припаркованный автомобиль BMW.
Обновлено в 17:40
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Экономика
Российские авиастроители поборются с иностранцами за внутренние линии
В предстоящие два десятилетия, по оценке госкорпорации «Ростех», российским авиакомпаниям могут понадобиться около 800 самолетов для выполнения внутренних рейсов.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Экономика
Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Футбол
Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»
Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».
Обновлено в 07:55
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Политика
Митрохину вновь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия повторно отказала известному московскому политику, члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:37
Космос
Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обнародовал в своём аккаунте Twitter ряд интригующих фото из Техаса, где строится один из прототипов космического корабля Starship.
Обновлено в 10:37