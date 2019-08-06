Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» АгилараЧемпионат 12:18
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара. Контракт 26-летнего французского футболиста с монегасками рассчитан на пять лет.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено в 09:55
Футбол
Ф. Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий Фернандо Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Обновлено в 18:16
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание для тех водителей, которые не предоставили на дороге преимущество машине скорой помощи.
Обновлено в 05:02
Политика
Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в Азии
В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 04:45
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»
«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
Обновлено в 17:32
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 16:45
Общество
Москвичи оценили деятельность Собянина
Еще 30% на хорошо оценили деятельность столичных властей, среднюю оценку мэрии поставили 40%.
Обновлено в 16:55
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь
Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).
Обновлено в 14:25
Происшествия
Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве
Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Политика
МИД отреагировал на отставку посла США в России
Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено в 13:57
Теннис
Первая ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Торонто
Первая ракетка мира, французская теннисистка Эшли Барти проиграла в матче второго круга на турнире в Торонто.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Егор Крид бросил музыку и сыграл в Counter-Strike
Обновлено вчера в 17:01
Путешествия
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20