Футбол
«Монако» объявил о переходе 18-летнего нападающего из ЮАР
«Монако» объявил о переходе 18-летнего нападающего из ЮАРЧемпионат12:13
Нападающий южноафриканского клуба «Орландо Пайрэтс» Лайл Фостер продолжит карьеру в «Монако», сообщает официальный сайт французской команды. 18-футболист из ЮАР подписал соглашение, которое будет рассчитано до июня 2023 года.
Чемпионат12:13
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Ранее сообщалось о 19 погибших. Таким образом, число жертв трагедии достигло 21. О судьбе еще двух десятков людей пока неизвестно.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Тело четвертого ребенка извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели обнаружили тело 28-го погибшего при обрушении части жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В центре Петербурга на людей упал рекламный щит
Рекламный щит обрушился на людей в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.
Обновлено в 02:39
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Политика
СБУ выдворила из страны политолога за «антиукраинскую деятельность»
"СБУ блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:51
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск
Авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» согласились бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения дома.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Николай Дроздов госпитализирован с травмами
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с травмами в Москве.
Обновлено в 14:13
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Общество
На Рождество в Центральную Россию ждут морозы до минус 20 градусов
Правда, не до 30 градусов ниже нуля – тоже отрадно; но все-таки до минус двадцати дело, скорее всего, дойдет.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Футбол
Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Черкас: победа над Канадой может сыграть злую шутку со сборной России
Победа над сборной Канады может сыграть злую шутку с хоккеистами сборной России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, заявил РИА Новости бывший тренер российской "молодежки" Сергей Черкас.
Обновлено в 06:58
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Спорт
16 стран призвали WADA скорее принять решение по РУСАДА
Шестнадцать национальных антидопинговых агентств призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скорее принять решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте Норвежского антидопингового агентства.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.
Обновлено в 10:37