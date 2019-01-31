Футбол
«Монако» обменял Тилеманса на футболиста «Лестера» СилвуRT на русском вчера в 15:35
Монегасский «Монако» и английский «Лестер Сити» провели обмен бельгийского полузащитника Юри Тилеманса на португальского полузащитника Адриена Силву. Как сообщает пресс-служба «Монако», оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца текущего сезона.
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