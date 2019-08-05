Футбол

«Монако» не собирается продавать ГоловинаСпорт-Экспресс 06:50

"Монако" не намерен расставаться с полузащитником сборной России Александром Головиным. Хавбек стал футболистом монегасков в прошлом сезоне, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан на 5 сезонов.
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с чего всё началось

Вице-президент «Монако» Петров: клуб не планирует продавать футболиста Головина

Футбольный клуб "Монако" не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил вице-президент клуба Олег Петров. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн.
ТАСС05:44

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Вице-президент «Монако» Петров: «Мы не планируем продавать Головина»

Sport24.ru07:08

«Монако» не собирается продавать Головина

Спорт-Экспресс06:50

Вице-президент «Монако»: Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец

Советский спорт07:17

«Не планируем его продавать». В «Монако» довольны игрой Головина

Sportbox.RU06:57

«Не планируем его продавать». В «Монако» довольны игрой Головина

Матч ТВ06:55

Вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Головина

RT на русском07:27

Вице-президент «Монако» Петров: клуб не планирует продавать футболиста Головина

ТАСС05:44
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Финансы

Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:50
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Финансы

Рубль заметно ослаб, но основная угроза не в санкциях?

Американским банкам запрещается участвовать только в первичном размещении облигаций российского правительства и тех, что выпущены не в рублях, то есть ограничения не коснутся рублевых ОФЗ.
Обновлено в 02:59
Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду

Сбербанк первым в России запустил сервис QR-платежей.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве

По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4

HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита

Обновлено в 11:16
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено в 11:46
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Экономика

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский сменил командующего силами в Донбассе

Обновлено в 11:19
Авто

Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим

Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше

Обновлено в 10:44
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Политика

Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций

Администрация Дональда Трампа, видимо, решила срочно загладить свою вину перед американскими русофобами, огорченными и возмущенными недавним телефонным разговором, который Трамп провел с российским президентом.
Обновлено в 01:00
Спорт

Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду

Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
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