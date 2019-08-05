Футбольный клуб "Монако" не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил вице-президент клуба Олег Петров. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн.

с чего всё началось

"Монако" не намерен расставаться с полузащитником сборной России Александром Головиным. Хавбек стал футболистом монегасков в прошлом сезоне, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан на 5 сезонов.

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