Футбол

Футболисты «Монако» с Головиным сыграли вничью с «Бордо»РИА Новости вчера в 17:13

Футболисты "Монако" и "Бордо" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся в субботу в Монако, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Радамель Фалькао (48-я минута), у гостей Джимми Бриан реализовал пенальти (65).
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Головин: «Сыграл неплохо, но могу лучше»

ProstoProSportвчера в 18:20

«Монако» упустил победу над «Бордо»

Soccer.ruвчера в 16:53

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Бордо»

Матч ТВвчера в 16:55

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в 100-м матче Фалькао в Лиге 1

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«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Бордо»

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"Почему Жардим все время меняет Головина?!" Фанаты критикуют тренера за недоверие к нашей звезде

Спорт-Экспресс01:25

«Монако» с Головиным не удалось обыграть «Бордо»

Евро-футбол.рувчера в 16:57
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
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Самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии

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Происшествия

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Единоборства

Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона WBA

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Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

22 полицейских пострадали в столкновениях с радикалами в Черкассах

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Общество

Полиция забрала баннеры у организаторов митинга за свободный интернет

В Москве на проспекте Сахарова полиция изъяла у организаторов митинга, который пройдет днем 10 марта, баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета».
Обновлено в 04:25
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Единоборства

Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено

Обновлено в 01:30
Происшествия

В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Политика

Bloomberg узнал о стратегии «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США

Российские интернет-тролли вновь пытаются вмешаться в политическую кампанию в США.
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Кино

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

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Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Госиспытания нового мишенного комплекса «Адъютант» начнутся в апреле

Государственные испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" запланированы на апрель, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Обновлено в 05:11
Общество

Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта.
Обновлено в 05:41
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Мадуро заявил о кибератаке на энергетический объект Венесуэлы

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Тунисе министр здравоохранения ушел в отставку после гибели 11 новорожденных

В Тунисе в центре акушерства и неонатологии за сутки погибло 11 новорожденных, после чего министр здравоохранения Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку.
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Спорт

Конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд

Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд, сообщает «МИР 24». Россиянин стал лучшим на дистанции 500 метров.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в ВСУ

Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

При обрушении башенного крана в Москве пострадал один человек

На северо-востоке Москвы произошло обрушение части башенного крана, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.
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Итальянские повара поделились рецептами вкусных постных блюд

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Автоспорт

Юбилейную гонку Формулы E выиграл Сэм Бёрд

Третье место занял Лукас ди Грасси, четвёртое – Робин Фряйнс, замкнул первую пятёрку Даниэль Абт, напарник ди Грасси по команде Audi, а шестым финишировал Фелипе Масса – это лучший результат бразильца в Формуле E. Впрочем, это ещё не окончательные итоги юбилейной, 50-й гонки в истории этого чемпионата, так что будем ждать решения судей.
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Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Наиболее вероятным диапазоном по паре доллар/рубль является: 64-69.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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